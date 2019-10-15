الخرطوم.. انطلاق المعرض الدولي للكتاب الخميس

يُفتتح المعرض الدولي للكتاب في دورته الــ15، بالعاصمة الخرطوم، الخميس المقبل، بمشاركة 200 دار نشر محلية وعالمية، و200 ألف كتاب.

وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي بإسم الحكومة السودانية، فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن “الدورة الحالية تمثل استمرارية لمسيرة طويلة وتحمل رسالة بأن السودان الآن يضع لبنات دولة حديثة ديمقراطية”.

وأضاف صالح بحسب الأناضول – أن “السودان يعيش حالة تغيير حقيقي يجسده الانفتاح الكامل في البرامج التي ستصاحب معرض الكتاب، ومشاركة شخصيات جاذبة بالمعرض لأول مرة”.

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وأكد على عدم وجود قيود على الكتب السياسية المشاركة بالمعرض، الذي يستمر حتى 29 من الشهر الجاري.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة ضمن صراع على السلطة، منذ أن عزل الجيش عمر البشير (2019 -1989) من الرئاسة في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليمين الدستورية رئيساً للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، البشير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)