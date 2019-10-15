(الدعم السريع) يُوزِّع “عربات” لحل أزمة المواصلات بالخرطوم

التاريخ: 15-أكتوبر-2019 فى : أخبار 13 مشاهدة أعلنت قوات الدعم السريع، عن توزيع (110) عربات على خطوط المحليات السبع بالخرطوم للمُساهمة في حل أزمة المواصلات بالولاية الخرطوم. Advertisements وأطلقت قوات الدعم السريع، حملة لتخفيف ضائقة المواصلات بولاية الخرطوم لتشمل محليات الولاية السبع. وكشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع العميد ركن جمال جمعة آدم بحسب (سونا) اليوم (الثلاثاء)، عن توجيه من قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نائب رئيس المجلس السيادي، للمُساهمة في حل قضية أزمة المواصلات بولاية الخرطوم كمرحلة أولى سيتم تقييمها، وأكد جمعة أنّ قوات الدعم السريع ظلت تقوم بواجبها تجاه الشعب السوداني، ووعد بضرورة زيادة العربات في المرحلة الثانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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