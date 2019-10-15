تفاصيل لقاء وزيرة الخارجية مع السفير المصري

إستقبلت أسماء محمد عبدالله وزيرة الخارجية اليوم حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الخرطوم حيث قدم لها التهنئة بمناسبة تقلدها منصبها .وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم المجتمع الدولي للسودان خلال الفترة الانتقالية.

وأكد السفير بحسب سونا – دعم مصر الثابت للسودان ورغبتها في تعزيز التعاون معه في كل المجالات وتنسيق المواقف وتبادل الدعم في المحافل الدولية.

وأكد كذلك أن مصر سوف تواصل دعمها للسودان بالتركيز على المشروعات الإستراتيجية للوصول لمرحلة التكامل، مشيراً في هذا الصدد إلى اكتمال الترتيبات لتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي بين البلدين بتكلفة أربعة ملايين دولار.

كما أشار أيضاً إلى أن مصر ستقوم بإرسال وفود علاجية إلى مختلف مناطق السودان وخصوصاً المناطق التي تأثرت بالسيول والأمطار، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر ترغب في عقد مؤتمر المانحين والمشاركة في اجتماعات أصدقاء السودان .

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من جانب آخر، تحدث السفير المصري عن المبادرة المصرية الخاصة بسد النهضة، مؤكداً أهمية التنسيق بين السودان ومصر وإيجاد حلول وبما يعود بالفائدة للبلدان الثلاثة.

كما تطرق السفير لعدد من القضايا القنصلية أبرزها إيجاد حلول لمشاكل الطلاب السودانيين في مصر خصوصاً وأن مصر تعاملهم معاملة الطلاب المصريين.

ومن جانبها أشادت الوزيرة بالعلاقات الايجابية بين البلدين والتعاون الثنائي بينهما في العديد من المجالات، وعبرت عن تقديرها للدعم المصري للسودان وأهمية التصدي لمشاكل الطلاب السودانيين بمصر .

كما أوضحت الوزيرة أهمية دعم المجتمع الدولي للسودان في المرحلة القادمة وإزالة كافة القيود المفروضة على السودان، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)