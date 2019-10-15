“التعايشي” يُعلن انطلاق أولى جلسات التفاوض مع “الحلو” غداً الأربعاء

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي، محمد حسن التعايشي، انطلاق أولى الجلسات المباشرة حول قضايا الحرب والسلام في السودان مع الحركة الشعبيه بقيادة عبد العزيز الحلو غداً “الأربعاء” ضمن مفاوضات جوبا.
وقال التعايشي في تدوينة بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مساء اليوم “الثلاثاء” ، “إن السلام طريقنا لإكمال مطالب الثوره وأجندة التغيير ، وأضاف السلام طريقنا لبناء وطن على أسس جديدة قادرة على النهضة والتطور”.
وشدد التعايشي على انتصار الإرادة السياسية طالما استندت على قوة الثورة و إرادة التغيير.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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