“الثروة الحيوانية”: حالات لحمى “الوادي” المتصدع في ولايتين

قلل وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، أحمد محمود شيخ الدين، من انتشار حالات لحمى الوادي المتصدع بصورة كبيرة. وأشار إلى وجود بعض الحالات لحمى الوادي المتصدع بولاية البحر الأحمر بمنطقة أربعات وبورة بولاية نهر النيل.

ونبه وكيل الوزارة بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى أن الحالات التي تم حصرها للمرض ما بين 10-15 رأساً من الماعز، مؤكداً أن جميع الحالات تمت السيطرة عليها بواسطة فرق من الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

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وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية “الثلاثاء”، عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهوريتي السودان وجيبوتي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن القرار جاء بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، وبعد ثبوت وجود عينات إجابة في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة من جيبوتي والتي تم رفض فحصها ودخولها.

وأضافت الوزارة، أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان. وأكدت الوزارة، أنها رفعت مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)