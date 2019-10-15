ضبط مخدرات بالقضارف بقيمة ستة ملايين جنيه

تمكنت إدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف، من توقيف متهمين بمحاولة تهريب 300 كيلو جرام من مخدر “الشاشمندي” تقدر قيمتها بستة ملايين جنيه التي كانت عابرة من دولة مجاورة في طريقها إلى ولاية الخرطوم .

Advertisements

وكانت الفترة الماضية شهدت ضبطيات كبيرة لأنواع مختلفة من المخدرات التي يعد تهريبها واحداً من الجرائم العابرة التي تحتاج إلى تنسيق مشترك بين الدول المجاورة، إضافة إلى دعم القوات بالآليات والمتحركات وزيادة عددها نسبة لتطور وسائل الجريمة على امتداد حدود تتجاوز 260 كليو متراً.

وتنشط شرطة ولاية القضارف بحسب الشروق – في مكافحة عمليات تهريب المخدرات، خاصة وأن الولاية متاخمة لدول الجوار التي وقعت العديد من الاتفاقيات مع ولاية القضارف لتنسيق الجهود في المجالات الأمنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)