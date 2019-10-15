ترفيع (6) مدارس سودانية بالخارج إلى مدارس صداقة

أوصت اللجنة الفنية الخاصة بدراسة أوضاع مدارس الجاليات السودانية بالخارج في اجتماعها الثاني الذي انعقد صباح اليوم الثلاثاء بجهاز المغتربين برئاسة السفير عصام متولي الأمين العام ، أوصت بترفيع المدارس السودانية بكل من نيجيريا ،أندونيسيا، بنغازي ، مقديشو ، نيروبي وقوانجو إلى مدارس صداقة وإنشاء مدرسة سودانية في لندن وسوف ترفع اللجنة توصيتها للجنة دراسة الأوضاع الحالية لمدارس الصداقة السودانية بالخارج التي شكلها السيد عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء بالقرار رقم (١) لسنة ٢٠١٩م برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم بهدف دراسة أوضاع مدارس الصداقة السودانية بالخارج من الناحيتين المالية والهيكلية ورفع تقرير تفصيلي بشأنها بحسب سونا.

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وأعرب السفير عصام عوض متولي الأمين العام لجهاز المغتربين، رئيس اللجنة الفنية عن سعادته باهتمام قيادة الدولة ممثلة في وزير شؤون مجلس الوزراء بقضية تعليم أبناء السودانيين بالخارج، حيث جاء أول قرار له بعد توليه الوزارة خاص بالمدارس السودانية بالخارج إضافة إلى تأكيد وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي على دعمها للمدارس السودانية بالخارج وإعلانها أن موازنة العام (٢٠٢٠)م ستعطي أولوية للتعليم والصحة.

هذا وستناقش اللجنة الخاصة بدراسة أوضاع مدارس الصداقة السودانية بالخارج في اجتماعها الختامي الخميس القادم تقرير اللجنتين الفنيتين اللتين ناقشتا أوضاع مدارس الصداقة ومدارس الجاليات السودانية بالخارج ومن ثم ترفع تقريرها الختامي للسيد وزير شؤون مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة كانت قد أوصت في أولى اجتماعاتها بترفيع المدارس السودانية في القاهرة ،يوغندا وتركيا، إلى مدارس صداقة واعتماد الوظائف الـ(٤٨) المصادق بها للمعلمين إضافة إلى زيادة الوظائف بالتدريج خلال السنوات القادمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)