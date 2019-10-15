استئناف الدراسة بجامعة النيلين بالثلاثاء

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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أوصى مجلس عمداء جامعة النيلين باستئناف الدراسة يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري لجميع كليات الجامعة في مستوياتها المختلفة عدا طلاب السنة الأولى الجدد .
جاء ذلك في اجتماعه الطارئ الذي عقد اليوم الثلاثاء – برئاسة مدير الجامعة بروفيسور محمد الامين أحمد ، على أن يستمر تسجيل الطلاب الجدد للكليات المختلفة بالجامعة ، حيث أوصى ذات الاجتماع ببداية الدراسة لهم في يوم الاحد الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر المقبل .
الجدير بالذكر أن الجامعة ممثلة في مديرها وعميد طلابها متواصلة مع صندوق رعاية الطلاب بولاية الخرطوم لتوفير السكن لطلابها علماً بأن عدد طلاب الجامعة المستوعبين في الداخليات يبلغ ( 2276) طالباً وطالبة .
هذا وتعتبر جامعة النيلين هي الأولى في عملية التسجيل الالكتروني الكاملة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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