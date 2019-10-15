البرهان: حريصون على تعزيز علاقات التعاون مع الدول

أكد الفريق ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة، وعبّر عن تقديره للعلاقات المتطورة التي تربط السودان بجمهورية زيمبابوي .

وأكد البرهان خلال تسلمه بالقصر الجمهوري الثلاثاء، أوراق اعتماد دكتور إيمانويل بوكو لاني قومبو، سفير جمهورية زيمبابوي بالخرطوم، حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

Advertisements

من جهته، أشاد سفير زيمبابوي بالمستوى الرفيع للعلاقات مع السودان، ودعمه لحركات التحرير في بلاده خلال مرحلة الاستقلال.

وقال في تصريح صحفي،بحسب الشروق – إن البلدين ينضويان تحت عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، مما يحتم تعاونهما معاً في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض سفير زيمبابوي، الإمكانات التي يتمتع بها البلدان في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، مما يقتضي تنسيق الجهد وتبادل الخبرات تحقيقاً لنهضة ورفاهية الشعبين السوداني والزيمباوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)