الجيش التركي يعلن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية خلال "نبع السلام"

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية، وذلك منذ بدء عملياتها العسكرية شمالي سوريا.

وجاء ذلك في بيان الوزارة "العدد الإجمالي للإرهابيين من حزب العمال الكردستاني/ الحزب الكردي السوري "الاتحاد الديمقراطي"– وحدات حماية الشعب، التي تم تحييدها في سياق العمليات العسكرية المستمرة بنجاح "نبع السلام" ارتفع إلى 611".

وذكرت وزارة الدفاع التركية سابقاً، أن عدد "الإرهابيين، الذين تم تحييدهم بلغ 595 شخصاً".