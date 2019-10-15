ظريف ينفي قيام مسؤول أمني إمارتى بزيارة طهران

نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الثلاثاء أن مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة قد زار طهران في الآونة الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء " تسنيم". وجاء هذا التصريح رداً على تقرير صادر عن شركة "ميدل إيست آي" للأنباء على الإنترنت التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي تفيد بأن طاحون بن زايد مستشار الأمن القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وشقيق ولي العهد الأصغر، زار طهران يوم 11 أكتوبر في مهمة سرية لنزع فتيل النزاعات في الخليج.

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