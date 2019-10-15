مرسوم دستوري بتعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنية التحتية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مرسوما دستوريا اليوم "الثلاثاء" باعتماد قرار رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك الخاص بتعيين، علم الدين عبدالله أبشر عبدالله وزيرا للثروة الحيوانية، وهاشم طاهر شيخ طه وزيراً للبنى التحتية والنقل. ووجه المرسوم الدستوري الجهات المختصة بوضع هذا المرسوم موضع التنفيذ. فيما وجه قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالتعيين وزارة شؤون مجلس الوزراء والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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