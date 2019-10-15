وزارة المالية: موازنة 2020 تستوعب البرنامج الإسعافي للحكومة الانتقالية

كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام المالي 2020.

وقال وكيل التخطيط الاقتصادي، مكي ميرغني عثمان، أن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام، معالجة الأزمة الاقتصادية، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، تعزيز حقوق النساء، برنامج إصلاح الدولة، وبناء سياسة خارجية متوازنة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، مؤكدا على أهمية عقد المؤتمر القومي الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية.

وأكد الوكيل استمرار الدعم في الموازنة المقبلة واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة وإصلاح الاقتصاد الكلي ومحاربة الفساد ودعم التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي.

من جانبها أشارت وكيل المالية، أمنة أحمد سعد، أن موجهات موازنة العام المقبل تستوعب أهداف البرامج الإسعافي المتمثلة في تثبيت الاقتصاد الكلي وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج من خلال التصنيع.

Advertisements

وأضافت بأن الموجهات ستصحب محاور البرنامج الإسعافي للفترة التي حددها وزير المالية بالمائتي يوم وأهمها هيكلة الموازنة وإجراءات إسعافيه لخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة ومعالجة البطالة وبناء القدرات والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي.

من ناحيتها أبانت د. فيرا سونجي أن زيارة اللجنة الاقتصادية الإفريقية للسودان تستهدف الوقوف على استعداد الحكومة الانتقالية لموازنة العام 2020، بالتركيز على تحقيق السلام المستدام وإصلاح الاقتصاد الكلي.

وأكدت أن اللجنة ستنظر بإيجابية في العون الفني و دعم بناء القدرات وفق مقترحات وزارة المالية في مجالات إصلاح المالية العامة والإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرات الموازنة والأسواق المالية ودعم قدرات الجهاز المركزي للإحصاء.