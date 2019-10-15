قالت مصادر عالية الثقة إن إبراهيم السنوسي القيادي البارز في صفوف المؤتمر الشعبي، ينوي الترشح لرئاسة نادي المريخ في الانتخابات المقبلة.
وربط مراقبون ذلك بتواجد السنوسي في ورشة تنقيح النظام الأساسي لنادي المريخ، التي استضافتها دار الشرطة بمبادرة من رابطة المريخ بدولة قطر، بالتنسيق مع مجلس المريخ حضوراً في فعاليات الورشة.
وحرص السنوسي على تصفح مسودة النظام الأساسي، وسجل اسمه ضمن كشف حضور الورشة، واعتبر حضوره كأرفع قيادي سياسي يشارك في ورشة رابطة قطر، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “السنوسي” يترشح لرئاسة المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.