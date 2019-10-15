“السنوسي” يترشح لرئاسة المريخ

قالت مصادر عالية الثقة إن إبراهيم السنوسي القيادي البارز في صفوف المؤتمر الشعبي، ينوي الترشح لرئاسة نادي المريخ في الانتخابات المقبلة.

وربط مراقبون ذلك بتواجد السنوسي في ورشة تنقيح النظام الأساسي لنادي المريخ، التي استضافتها دار الشرطة بمبادرة من رابطة المريخ بدولة قطر، بالتنسيق مع مجلس المريخ حضوراً في فعاليات الورشة.

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وحرص السنوسي على تصفح مسودة النظام الأساسي، وسجل اسمه ضمن كشف حضور الورشة، واعتبر حضوره كأرفع قيادي سياسي يشارك في ورشة رابطة قطر، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)