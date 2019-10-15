بعد تألقها في مسلسل (عشم).. شيرين في مبادرة الامل

في اطار مشاركتها في بطولة المسلسل الرمضاني المنصرم “عشم” والذي لعبت فيه دور البيطولة والتقطت فيه قفاز التألق والنجموية الممثلة الشابة شيرين أحمد تم اختيارها ضمن “كاست” مبادرة الامل في الفترة من 6 إلى 10 من اكتوبر 2019 وذلك من خلال ورشة عمل اختيرت بطلاتها بعناية فائقة ودراية. Advertisements وذكرت الدار بان شيرين كانت في الموعد بذات الالق والطموح للفوز في آخر المنافسة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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