تغريم سيدة خالفت (تعهد) بعدم تعرض شقيقها لوالدة ناشط سياسي مشهور

غرمت محكمة جنايات الحاج يوسف سيدة (5) آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن بعد إدانتها بالإخلال بالتعهد.

وكانت المحكمة في وقت سابق قد استكتبت السيدة سابقاً تعهداً بالالتزام والاهتمام بشقيقها الذي يعاني من مرض نفسي، وأن لا يعترض طريق الشاكية.

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وتعود تفاصيل الواقعة أن الشاكية والدة ناشط سياسي مشهور، دونت بلاغاً بأن شقيق المدانة تهجم عليها داخل منزلها بمنطقة “المايقوما” بالحاج يوسف، وأن شقيق المدانة يدعي أنها زوجته، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)