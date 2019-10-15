التاريخ: 15-أكتوبر-2019
6 مشاهدة
غرمت محكمة جنايات الحاج يوسف سيدة (5) آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن بعد إدانتها بالإخلال بالتعهد.
وكانت المحكمة في وقت سابق قد استكتبت السيدة سابقاً تعهداً بالالتزام والاهتمام بشقيقها الذي يعاني من مرض نفسي، وأن لا يعترض طريق الشاكية.
وتعود تفاصيل الواقعة أن الشاكية والدة ناشط سياسي مشهور، دونت بلاغاً بأن شقيق المدانة تهجم عليها داخل منزلها بمنطقة “المايقوما” بالحاج يوسف، وأن شقيق المدانة يدعي أنها زوجته، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم سيدة خالفت (تعهد) بعدم تعرض شقيقها لوالدة ناشط سياسي مشهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.