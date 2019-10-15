تصدير (90) ألف رأس من الماشية إلى السعودية

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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كشفت إدارة ميناء بورتسودان للمواشي (هيدوب) عن تصدير (3) بواخر من الماشية إلى ميناء جدة بحمولة تفوق الـ(90) ألف رأس من الماشية.
وأكد مدير ميناء “هيدوب” لصادر الماشية محمد حسن مختار في تصريح لمصادر، إنسياب عمليات صادر المواشي بصورة طبيعية، مشيراً إلى أن الصادرات السودانية لها ميزات كبيرة وذلك لقربها من الأسواق مع دول الجوار العربي، الأمر الذي يقلل من التكاليف في إيصالها لمناطق الاستهلاك.
وطالب مختار بحسب صحيفة المجهر، بالإسراع في إنفاذ وتفعيل ما طالب به رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأن يكون صادر الثروة الحيوانية مذبوحاً لأجل القيمة المضافة للمنتجات السودانية حتى تنافس عالمياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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