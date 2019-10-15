المباحث تضع يدها على الدجال صائد النساء

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على إثر معلومات توفرت لشعبة مباحث ولاية الخرطوم فرعية بحري عن ضلوع أحد الدجالين في اصطياد النساء بفك الاعمال المربوطة للنساء من ضمنهم امراة لديها مشاكل مع زوجها لجئت الى الدجال واخذ منها مبلغ خمسة عشر ألف جنيه وامراة اخرى حضرت للدجال بزعم معاكستها في قطعة ارض من قبل إحدى اللجان .

كما افادت إحدى النساء بحسب الدار، بان لديها مشكلة في الامتحانات وكان افراد المباحث قد رصدوا الدجال وحضور اعداد من النساء اليه بمختلف المشاكل لتتم مداهمته واقتياده الى شعبة المباحث ببحري بالتنسيق مع نيابة بحري عبر مولانا هيثم محجوب لتبدأ التحريات مع الدجال والنساء المخدوعات.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)