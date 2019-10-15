تعيين “مبارك محجوب” ناطقاً رسمياً باسم الخارجية

التاريخ: 15-أكتوبر-2019 فى : أخبار 199 مشاهدة كلفت وزارة الخارجية السفير مبارك محجوب موسى، ناطقاً رسمياً ومديراً لإدارة الإعلام، بدلاً عن السفير بابكر الصديق محمد الأمين. Advertisements وكلف القرار الصادر عن وزيرة الخارجية أسماء عبد الله، الناطق السابق باسم الوزارة السفير بابكر الصديق محمد الأمين مديراً لإدراة دول الجوار بوزارة الخارجية، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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