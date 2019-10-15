اتصالات لعودة إشراقة سيد محمود للحزب الاتحادي (الأصل)

كشف الحزب الاتحادي (الأصل) عن تحركات واتصالات مكثفة يقودها مع قيادات وفصائل الحزب الاتحادي من أجل لم الشمل ووحدة كيان الحزب، مؤكداً أن التطورات التي تشهدها الساحة تستوجب الوحدة وعدم التجزئة، قاطعاً بوجود تجاوب من قيادات كبيرة أبرزهم “إشراقة سيد محمود”.

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وقال القيادي بالحزب ميرغني مساعد في تصريح بحسب صحيفة المجهر، أن الإتصالات وجدت تجاوباً من قيادات مجموعات الحزب أبرزها إشراقة سيد محمود وعلي السيد والشريف الهندي، مشيراً إلى أن الوحدة خير سند للحركة الإتحادية والسودان بصورة شاملة.

وأشار مساعد إلى وجود تحركات وجهود لتشكيل لجنة من أجل لم الشمل توطئة لعقد مؤتمر عام للحزب، داعياً جميع فصائل الحزب من أجل العمل لوحدة الحركة الإتحادية كما كانت في العام 1967م.

وأفلحت الجهود التي بذلها الحزب الإتحادي (الأصل) للم الشمل مؤخراً في توقّيع إتفاق مع الاتحادي (المسجل) للوحدة، ووقع إنابة عن (الأصل) جعفر الميرغني وعن الأخير السماني الوسيلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)