ادانة فتاة لمخالفتها قانون الصيدلة والسموم

غرمت محكمة النظام العام بام بدة برئاسة القاضي جامع علي، فتاة مبلغ وقدره 15 ألف جنيه وذلك بعد ادانتها بتهمة من قانون الصيدلة والسموم حيث ضبط بحوزتها كميات كبيرة من حبوب السكري.

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وتعود التفاصيل عندما وردت معلومة لدى شرطة المكافحة بان بحوزة المتهمة عدد كبير من حبوب السكري بمنطقة ام بدة، بام درمان وتم القبض بعد كمين ناجح ضبطت المعروضات بحوزتها وهي عبارة عن 200 شريط حبة سكري.

وأفادت عند استجوابها انها بصدد ارسالها الى احدى الولايات لشقيقها الا ان المحكمة وبحسب الدار، أوقعت عليها عقوبة الغرامة وأمرت السلطات المختصة بابادة المعروضات بعد ادانتها بتهمة تحت المادة 15 من قانون الصيدلة والسموم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)