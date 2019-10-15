تظاهرة حاشدة بمعسكر “كلمة” تطالب بتسليم المطلوبين للجنائية

تظاهر الآلاف في معسكر “كلمة” للاجئين بولاية دارفور ضد الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الإقليم، مطالبين بتسليم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي من المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية دون أي قيد أو شرط.

وندد المتظاهرون بما يجري في العاصمة الجنوبية جوبا من تفاوض بين الحكومة ووفد الحركات المسلحة، باعتبار أنه يكرس لتكرار تجارب أبوجا ونيفاشا والدوحة وسينتهي بوظائف لموقعيها وتظل القضايا الوط\نية عالقة دون حل. وشدد المتظاهرون على عدم المساومة فيما يلي قضايا حقوق الإنسان وحقوق النازحين واللاجئين.

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وأوضح المتظاهرون بحسب صحيفة المجهر، أن تعويض شرائح النازحين واللاجئين يعتبر حقاً لا منحة، مشيرين إلى أهمية تحقيق العدالة بتقديم مرتكبي الجرائم إلى المحكمة، وتمسك المتظاهرون بتحقيق أهداف الثورة السودانية، عبر إقرار السلطة المدنية الكاملة، وتصفية النظام البائد وكافة مؤسساته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)