ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسبب حفل DJ

ألقت مباحث شرطة شرق النيل القبض على مجموعة من الشباب والفتيات اثناء ذهابهم الى حفل DJ كان قد تم التحضير له قبل فترة. Advertisements وبالعودة الى التفاصيل وردت معلومة لدى المباحث تفيد بان مجموعة من الشباب برفقة فتيات قاموا بحجز صالة بالخرطوم من أجل قيام حفل دي جي وبحسب الدار، انه أثناء ذهابهم تم القاء القبض عليهم وهم على متن حافلة ومعهم جهاز مكبر الصوت وجار التحري معهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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