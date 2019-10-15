ضبط مجموعة من الشباب والفتيات بسبب حفل DJ

ألقت مباحث شرطة شرق النيل القبض على مجموعة من الشباب والفتيات اثناء ذهابهم الى حفل DJ كان قد تم التحضير له قبل فترة.
وبالعودة الى التفاصيل وردت معلومة لدى المباحث تفيد بان مجموعة من الشباب برفقة فتيات قاموا بحجز صالة بالخرطوم من أجل قيام حفل دي جي وبحسب الدار، انه أثناء ذهابهم تم القاء القبض عليهم وهم على متن حافلة ومعهم جهاز مكبر الصوت وجار التحري معهم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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