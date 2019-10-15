إعلان كسلا منطقة موبؤءة بحمى الضنك والشيكونقونيا والكوليرا

أعلنت حكومة ولاية كسلا، محلية كسلا منطقة موبوءة بأمراض حمى الضنك والشيكونقونيا وحمى الوادي المتصدع والكوليرا والإسهالات المائية، مؤكدة أن ضعف الدعم الاتحادي أدى لتفاقم الأوضاع الصحية بالولاية، وبمحلية كسلا على وجه التحديد، مقرة بوجود تقصير كبير في مكافحة نواقل الأمراض المتمثلة في بعوض (الايديز) المسبب للحميات.
وأوضح نور الدين حسين علي مدير عام وزارة الصحة بولاية كسلا خلال مؤتمر صحفي عقده بكسلا أمس بحسب صحيفة الجريدة، أن وزارة الصحة بالولاية بالتضامن مع عدد من منظمات المجتمع المدني ومبادرات المواطنين أجرت مسحاً ميدانياً في عدد من أحياء مدينة كسلا، كاشفاً عن أن المطلوبات التي تم رفعها للمركز للقضاء على نواقل الأمراض لم تصل الولاية.
لافتاً إلى ضعف موارد الولاية واعتمادها على الدعم المركزي خاصة في جانب الاستعدادات لفصل الخريف، مشيراً إلى أنهم أرسلوا للخرطوم عينات للحميات، وأثبت المعمل المركزي أنها تعود لإصابات بحمى الوادي المتصدع والكوليرا والشيكونقونيا، وقال (عدد الحالات بلغ الآن 125 إصابة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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