شاهد.. صور الأصم ودكتورة مروة تثير اهتمام رواد مواقع التواصل وتتصدر المشهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان أمس الاثنين بصور للقيادي بالحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم والدكتورة مروة. وبحسب موقع النيلين فقد تصدرت صور الأصم والدكتورة مروة المشهد داخل مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements ولم تخلو تعليقات الناشطات والمعلقات من الغزل والاشادة بالقيادي الأصم الذي أصبح من أبرز نجوم السوشيال ميديا بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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