رئيس المجلس السيادي: قادة الكفاح المسلح شركاء في تغيير السودان

التقى عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي قادة الجبهة الثورية في جوبا، وأكد على أهمية تحقيق السلام.
وأكد البرهان، أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بقاعة الحرية في جوبا أمس الاثنين، بحضور رؤساء دول وحكومات الإقليم، على «التزام الدولة بتحقيق سلام شامل في السودان يقود إلى حكم ديمقراطي يلبي تطلعات الشعب السوداني».
وأشار البرهان إلى أن التغيير الذي حدث فى السودان بعد ثورة ديسمبر فتح أفقا جديدا للسلام أصبحت معه مفاوضات السلام مبنية على الشراكة، وأن قادة الكفاح المسلح شركاء فى التغيير الذي جرى بالبلاد.
ولفت البرهان إلى "أنهم يسعون للتوصل إلى حل لكل مشاكل السودان يرضي الشعب السودانى ويرضي الإخوة فى الكفاح المسلح".
وشدد البرهان على حرصه فى أن يصل منبر جوبا إلى صنع حل يضع حدا للحرب من خلال مخاطبة جذور المشكلة، ودعا إلى ضرورة قيام تكتل إقليمي يهتم بسلام وأمن المنطقة ضد المؤامرات.
ومن جانبه أكد الهادي إدريس يحيى رئيس الجبهة الثورية التزام الجبهة الثورية بالتوصل إلى اتفاق سلام شامل بالبلاد، مشيرا إلى أن التغيير الذى حدث فى السودان وساهم فيه الكفاح المسلح أفرز واقعا جديدا يمكن من خلاله طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة فى السودان تتجاوز إخفاقات الماضى.
ووصل البرهان إلى مدينة جوبا صباح اليوم، في زيارة رسمية إلى جمهورية جنوب السودان تستغرق يوما واحدا.
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