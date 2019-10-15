ولد النجم القدير في حي القلعة 15 أكتوبر 1931، لأب مقاول، وفقد والدته في سن السادسة من عمره، حيث وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.
وقدم "حسني" أول دور له وكان "أنطونيو" وحصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم.
وكان أهم أعماله "حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة".
ونجح الفنان القدير حسن حسني من خلال أدواره في إبهار جمهوره فهو سهل التلون التمثيلي، ما بين الكوميديا والدراما.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم المصري حسن حسني يحتفل بعيد ميلاده الـ88 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.