النجم المصري حسن حسني يحتفل بعيد ميلاده الـ88

يحتفل النجم المصري حسن حسني، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ88، والذي يعتبر أحد رواد الفن، حيث قدم العديد من الأداور المحورية والتي أثرت في البيوت المصرية، سواءً في السينما أو التلفزيون، واستطاع أن يحفر اسمه بين قلوب الوطن العربي.

ولد النجم القدير في حي القلعة 15 أكتوبر 1931، لأب مقاول، وفقد والدته في سن السادسة من عمره، حيث وافتها المنية في سن مبكرة، وهو الحدث الذي أسبغ عليه هالة من الحزن الدفين.

وقدم "حسني" أول دور له وكان "أنطونيو" وحصل على العديد من ميداليات التقدير من وزارة التربية والتعليم.

وكان أهم أعماله "حزمني يا، رأفت الهجان، بوابة الحلواني، المغتصبون، المواطن مصري، القاتلة، السيد كاف، سارق الفرح، ناصر 56، لماضة".

ونجح الفنان القدير حسن حسني من خلال أدواره في إبهار جمهوره فهو سهل التلون التمثيلي، ما بين الكوميديا والدراما.