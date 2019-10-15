ريدمي نوت 8.. تعرف على مواصفات وأسعار وسعة بطارية هاتف شاومي الجديد

طرحت شركة شاومي نسختين من هاتفها الجديد (ريدمي نوت 8) Redmi note 8، بجانب هاتف Redmi Pro 8، وهاتف Redmi 8A، وحرصت الشركة على نشر كافة التفاصيل المتعلقة بمواصفات ومميزات ريدمي نوت 8 الجديد بعدما ازداد السيرش عليه في الفترة الآخيرة من جانب الفئة المهتمة بالتكنولوجيا والهواتف الذكية.

مواصات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 (Redmi note 8)

يحتوي على كاميرا بسعة 12 ميجا بكسل، وذاكرة 32 جيجا، ومدخل الشاحن "تايب سي"، بالإضافة إلى معالج سناب دراجون 453، ويدعم الهاتف الراديو الـ FM، كما يدعم هاتف ريدمي نوت 8 شريحتين إتصال من نوع Nano Sim .

ويأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 8 بأبعاد 3×75.3×8.4 ملم مع وزن 190 جرام مع ظهر زجاجي محمي بجوريلا 5 و مقاومة لطرطشة المياة. يدعم شاومي ريدمي نوت 8 شبكات الاتصال الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G والجيل الرابع الـ 4G. تأتي شاشة شاومي ريدمي نوت 8 بشكل النوتش على هيئة الـ Water Drop مثل الـ Note 8 Pro وتأتي الشاشة بمساحة 6.3 إنش بجودة الـ FHD+ بدقة 1080×2340 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 409 بكسل لكل إنش وتدعم الشاشة أبعاد العرض بنسبة 5:9 كما توجد طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass الجيل الخامس. إصدارات هاتف شاومي ريدمي نوت 8 الجديد – الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 32 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا بايت. – الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. – الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا بايت. ويدعم هاتف شاومي ريدمي نوت 8 إمكانية زيادة المساحة عن طريق كارت ميموري حتى سعة 256 جيجا بايت. ويأتي هاتف شاومي ريدمي نوت 8 الجديد بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 665 مع معالج رسومي من نوع Adreno 610 وهو تطوير بسيط عن سناب دراجون 660 في شاومي نوت 7 . Advertisements مواصفات كاميرا هاتف شاومي ريدمي نوت 8 الكاميرا الخلفية من الهاتف تأتي بكاميرا رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8. والكاميرا الثانية بهاتف شاومي ريدمي نوت 8 تأتي بدقة 8 ميجا بكسل للتصوير الواسع بفتحة عدسة F/2.2. والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل للعزل بفتحة عدسة F/2.4 والكاميرا الرابعة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل ماكرو بفتحة عدسة F/2.4 مع فلاش خلفي من نوع ليد . سعة بطارية هاتف شاومي ريدمي نوت 8 تأتي بطرية شاومي ريدمي نوت 8 بسعة 4000 ملي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ، فيما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة شاومي الـ MIUI 10 . ألوان هاتف شاومي ريدمي نوت 8 الجديد يتوفر الهاتف باللون الاسود واللون الأزرق واللون الأبيض المتدرج .

سعر هاتف شاومي ريدمي نوت 8

سعر الهاتف وصل لـ 1999 جنيها للإصدار الأول و2333 للإصدار الثاني، الذي يتميز بذاكرة هاتف أكبر و64 جيجا، وبطارية 5 آلاف أمبير تعمل بتقنيات الذكاء الصناعي.

موعد طرح هاتف شاومي ريدمي نوت 8 بالأسواق

يكون متاح في السوق المحلية أول أسبوع من نوفمبر المقبل، بسعر 1777 جنيها.