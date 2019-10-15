"اليونيسف": طفل من بين 3 أطفال يعانون من سوء التغذية أو زيادة الوزن

يعاني ثلث الأطفال البالغ عددهم حوالي 700 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية أو يعانون من زيادة الوزن ويواجهون مشاكل صحية مدى الحياة نتيجةً لذلك، وفقًا لتقدير صادر عن الأمم المتحدة للتغذية في مرحلة الطفولة صدر اليوم الثلاثاء.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور، التي كشفت عن أول تقرير عن حالة الأطفال في العالم منذ عام 1999: "إذا كان الأطفال يأكلون بشكل سيئ، فإنهم يعيشون حياة سيئة"

وأظهر التقرير أن المشكلات التي كانت موجودة من قبل في طرفين متقابلين، وقد تجمعت اليوم في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل.

وعلى الرغم من انخفاض قرابة 40% بين عامي 1990 و2015 من التقزم في البلدان الفقيرة، لا يزال 149 مليون طفل في سن الرابعة أو أقل من عمرهم الحالي، وهي حالة سريرية تعيق نمو الدماغ والجسم.

وهناك 50 مليون شخص آخر يعانون من الهزال، وهو النحافة المزمنة والموهنة التي ولدت أيضًا من الفقر.

وفي الوقت نفسه، لا يحصل نصف الشباب في جميع أنحاء العالم دون سن الخامسة على الفيتامينات والمعادن الأساسية، وهي مشكلة طويلة الأمد أطلقت عليها اليونيسف "الجوع الخفي".

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، ارتفع شكل آخر من أشكال سوء التغذية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم النامي: الوزن الزائد.

وقال "فيكتور أجويو" رئيس برنامج التغذية في اليونيسف لوكالة فرانس برس: "ينتشر هذا العبء الثلاثي، نقص التغذية، والافتقار إلى المغذيات الدقيقة البالغة الأهمية، والسمنة، بشكل متزايد في نفس البلد، وأحيانًا في نفس الحي، وفي كثير من الأحيان في نفس الأسرة".

وأضاف: "يمكن للأم التي تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أن تنجب أطفالًا يعانون من التقزم أو الهزال".

وفي جميع الفئات العمرية، هناك أكثر من 800 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع باستمرار، وهناك ملياري شخص آخر يتناولون الكثير من الأطعمة الخاطئة، مما يؤدي إلى انتشار أوبئة السمنة وأمراض القلب والسكري.

ومن بين الأطفال دون سن الخامسة، يعتبر النظام الغذائي خلال الألف يوم الأولى بعد الحمل أساسًا لصحة البدنية والنمو العقلي.

ومع ذلك، يتم إرضاع طفلين فقط من بين كل خمسة أطفال دون سن ستة أشهر بالرضاعة الطبيعية فقط، على النحو الموصى به.

وارتفعت مبيعات المستحضرات التي تحتوي على الحليب في جميع أنحاء العالم بنسبة 40 في المائة، في البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى مثل البرازيل والصين وتركيا بنحو ثلاثة أرباع.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي فقدان الفيتامينات والمعادن إلى ظهور خلل في أجهزة المناعة وضعف البصر وعيوب السمع. ونقص الحديد يمكن أن يسبب فقر الدم وانخفاض معدل الذكاء.

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وقال برايان كيلي رئيس تحرير التقرير لوكالة فرانس برس: "إنها مخفية" لأنك لا تلاحظ التأثير إلا بعد فوات الأوان.

وأضاف: "لا تلاحظ أن الطفل يركض أبطأ قليلًا من أي شخص آخر، ويكافح قليلًا في المدرسة."

وكانت المشكلة غير موجودة فعليًا في البلدان الفقيرة قبل 30 عامًا، ولكن ما لا يقل عن 10 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في ثلاثة أرباع الدول ذات الدخل المنخفض.

وقال كيلي: "يجب التركيز على السمنة قبل فوات الأوان".مضيفًا: "ما لم تتعامل معها بطريقة وقائية، فسوف تكافح لإصلاحها لاحقًا."

وأضاف كيلي: "الأطفال يتناولون الكثير مما لا يحتاجون إليه - الملح والسكر والدهون".

وحذر التقرير من أن التقدم في مكافحة نقص التغذية سوف يعيقه أيضا تغير المناخ.

ومن المقرر أن يرتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض بمقدار درجتين أو ثلاث درجات أخرى بحلول عام 2100.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الأبحاث التي أجراها علماء في جامعة هارفارد أن زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الهواء يقوض المحاصيل الغذائية الأساسية لتلك المغذيات والفيتامينات الأساسية، بما في ذلك الزنك والحديد وفيتامين ب.

ويجب أن يصبح التأكد من حصول كل طفل على نظام غذائي صحي "أولوية سياسية" إذا أريد التغلب على سوء التغذية على نطاق واسع، خاصة في البلدان النامية،

وقال فور: "الطريقة التي نفهمها لمفهوم الطعام يجب أن تتغير".

وقال أغويو: "كما نظمنا حركة حول تغير المناخ، نحتاج إلى تعبئة المجتمع المدني".

وأضاق: "إذا لم يتم تغذية أطفالنا بنظام غذائي صحي، فنحن نضع علامة استفهام كبيرة على مستقبل مجتمعاتنا".

