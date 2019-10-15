أردوغان: تركيا يتعهد ببقاء مقاتلي داعش في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيحرص على عدم مغادرة مقاتلي الدولة الإسلامية (داعش) سوريا لأن حكومته تسعى إلى إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

وفي مقال نشر في صحيفة وول ستريت جورنال، قال أردوغان إن تركيا ستتعاون مع دول المصدر والمنظمات الدولية في إعادة تأهيل أزواج وأطفال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما تواجه تركيا والرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للتوغل العسكري من قبل القوات التركية في سوريا قبل أسبوع يهدد بأن يؤدي إلى رجوع داعش في البلاد.و تحت الضغط المحلي، فرض ترامب عقوبات على تركيا في وقت متأخر من يوم الاثنين، بما في ذلك مضاعفة تعريفة الصلب.

وعلي صعيداً آخر فقد رفض أردوغان انتقاد الدول الأوروبية وجامعة الدول العربية للغزو، قائلاً إنها فشلت في أداء دورها في التعامل مع الأزمة الإنسانية ولم توفر التمويل للاجئين الذين وعدوا به.

وبناءً على ذلك، قال أردوغان إن تركيا ستمضي قدماً في عمليتها العسكرية لإقامة منطقة آمنة لعودة السوريين، العرب والاكراد.