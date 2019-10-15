برشلونة يعلن الموعد الجديد لموجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

يستعد فريق برشلونة لمواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد خلال الشهر الجاري، على ملعب كامب نو، في إطار الجولة العاشرة من الليجا .

برشلونة يرفض تأجيل موعد الكلاسيكو

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن برشلونة رفض فكرة تأجيل موعد الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بسبب الأوضاع الراهنة في إقليم كتالونيا .

و انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى نشوب مظاهرات شعبية في كتالونيا في نفس يوم موعد الكلاسيكو والمقرر له السبت 26 أكتوبر المقبل .

وكانت قد انتشرت الكثير من المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات الشعبية داخل إقليم كتالونيا، حول القضية المثارة أخيرًا بانفصال إقليم الكتلان عن دولة إسبانيا .

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موعد كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

وكانت حدد لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد السبت الموافق 26 أكتوبر المقبل، للمواجهة النارية التي ستجمع الغريمين برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني .

جدول الترتيب يشعل كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

ويدخل برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو بهدف الفوز والحصول على الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة جدول ترتيب البطولة .

حيث يحتل برشلونة صاحب الأرض والضيافة المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر صاحب الـ18 نقطة .