إنتر يقاتل على "صفقة" برشلونة

واصل فريق إنتر ميلان الإيطالي سعيه للحصول على خدمات راكيتيتش نجم برشلونة خلال الميركاتو الشتوي القادم

إنتر يواصل الضغط لضم نجم برشلونة

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، ان فريق إنتر ميلان لم يفقد الأمل في الحصول على توقيع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، وإعلان ضمه في يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة المقربة من البرسا، أن إنتر قد اتجه إلى نجم برشلونة ، بعدما رفض النادي الكتالوني جميع العروض المقدمة من النيراتزوري للتعاقد مع أروتو فيدال لاعب البرسا .

وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن إنتر يسعى لحسم الصفقة في أسرع وقت ممكن، لإنه يدرك وجود اسم نجم برشلونة ضمن قائمة اهتمامات العديد من الأندية الكبرى أمثال نظيره يوفنتوس الإيطالي ومانشتر يونايتد الإنجليزي.

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نجم برشلونة يفقد مكانه في التشكيل الأساسي

وكان إيفان راكيتيتش نجم برشلونة قد فقد مركزه في التشكيل الأساسي للبرسا خلال الموسم الحالي، وذلك بعدما استحوذ الوافد الجديد الهولندي فرانك دي يونج على ثقة الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا، ليصبح نجم برشلونة حبيس دكة البدلاء .

برشلونة يواجه إيبار في البروفة الاخيرة قبل الكلاسيكو

وعلى صعيد آخر يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره إيبار في الجولة التاسعة من الليجا، في البروفة الأخيرة قبل مواجهة غريمه التاريخي ريال مدريد، في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامته السبت الموافق 26 أكتوبر الجاري، على ملعب كامب نو، في قمة الجولة العاشرة من البطولة.