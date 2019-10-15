أزمة ريال مدريد تشتعل قبل الكلاسيكو

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على غريمه التاريخي برشلونة في المباراة المقرر لها السبت 26 أكتوبر الجاري، والتي ستقام ملعب كامب نو، في قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا .

لعنة الإصابات تضرب ريال مدريد

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن هناك أزمة جديدة تفطو في أروقة سانتياجو بيرنابيو قبل الكلاسيكو ضد برشلونة ، حيث أن 12 لاعبا فقط في ريال مدريد لم يصاب منذ بداية الموسم الحالي، حيث أنه في غضون أسبوعين فقط تعرض كلًا من إبراهيم دياز وفيرلاند ميندي ولوكا يوفيتش وتيبوا كورتوا وخاميس رودريجيز وماركو أسينسيو للإصابة .

وتابعت الصحيفة المقربة من مدريد، أنه لحسن حظ الفرنسي زين الدين زيدان أن معظم اللاعبين الأساسيين أمثال سيرجيو راموس ورفائيل فاران حصلوا على دقائق كثيرة، وأبتعدوا عن لعنة الإصابات، ومن القادمين الجدد فقط ألفونس أريولا وميليتاو لم يتعرضوا للإصابة .

بيل يثير علامات الاستفهام داخل ريال مدريد

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وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن الغريب في الأمر هو عدم تعرض الويلزي جاريث بيل للإصابة منذ 5 مارس الماضي، أي منذ 7 شهور، على الرغم من تعرضه لبعض التشنجات العضلية ضد كرواتيا .

وهو على عكس المعروف عن الرجل الزجاجي جاريث بيل الذي اشتهر بكثرة إصاباته خلال الموسمين الأخيرين .

لعنة الإصابات تعقد مأمورية زيدان قبل الكلاسيكو

وأنهت ماركا، أن لعنة الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الأخيرة لازالت مستمرة، حيث يغيب الألماني توني كروس عن مواجهة ريال مايوركا المقبلة بداعي الإصابة، مع وجود شكوك حول إحتمالية عدم لحاق الكرواتي لوكا مودريتش بالمباراة، وذلك بعدما تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا ضد ويلز.

ويرى زيدان أن عدم الإستعانة بالثنائي ضد مايوركا سيكون أفضل له، من أجل إتاحتهما مزيدًا من الوقت للراحة والتعافي من الإصابة قبل المواجهة المرتقبة ضد برشلونة في الكلاسيكو