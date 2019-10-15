تجمع المهنيين بكسلا يطالب بإعلان حالة الطوارئ

طالب تجمع المهنيين بولاية كسلا بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، وشدد على ضرورة التدخل العاجل والسريع للحد من تفاقم أزمة انتشار الحميات.

وأعلن التجمع في الوقت ذاته عن مشاركته في موكب الخميس القادم الذي دعت إليه لجان مقاومة كسلا، وتمسك بضرورة ايقاف الفعالية المعلنة من قبل إدارة الشباب والرياضة تحت مسمى موسم الإبداع الشبابي وإيقاف بقية البرامج والفعاليات والمهرجانات المعلنة من قبل الحكومة، وتسخير أموالها لخدمة الأزمة الراهنة.

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وقال التجمع بحسب صحيفة الجريدة، فيما يتعلق بانتشار الحميات بالولاية نتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في الولاية ومن خلالها تبين أننا بحاجة لإجراءات فورية لمواجهة الأزمة أهمها إعلان حالة الطوارئ.

وأكد التجمع تمسكه بإقالة مدير عام وزارة الصحة بالولاية ومحاسبته فيما يتعلق بالتهم الموجهة له، ودعا لفتح كل مخازن الامدادات الطبية وتغذية المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفى والمراكز الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)