اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

تجمع المهنيين بكسلا يطالب بإعلان حالة الطوارئ

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

تجمع المهنيين بكسلا يطالب بإعلان حالة الطوارئ

طالب تجمع المهنيين بولاية كسلا بإعلان حالة الطوارئ في الولاية، وشدد على ضرورة التدخل العاجل والسريع للحد من تفاقم أزمة انتشار الحميات.

وأعلن التجمع في الوقت ذاته عن مشاركته في موكب الخميس القادم الذي دعت إليه لجان مقاومة كسلا، وتمسك بضرورة ايقاف الفعالية المعلنة من قبل إدارة الشباب والرياضة تحت مسمى موسم الإبداع الشبابي وإيقاف بقية البرامج والفعاليات والمهرجانات المعلنة من قبل الحكومة، وتسخير أموالها لخدمة الأزمة الراهنة.

 

 

Advertisements

وقال التجمع بحسب صحيفة الجريدة، فيما يتعلق بانتشار الحميات بالولاية نتابع عن كثب تطورات الأوضاع الصحية في الولاية ومن خلالها تبين أننا بحاجة لإجراءات فورية لمواجهة الأزمة أهمها إعلان حالة الطوارئ.

 

وأكد التجمع تمسكه بإقالة مدير عام وزارة الصحة بالولاية ومحاسبته فيما يتعلق بالتهم الموجهة له، ودعا لفتح كل مخازن الامدادات الطبية وتغذية المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية بالمستشفى والمراكز الصحية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تجمع المهنيين بكسلا يطالب بإعلان حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا