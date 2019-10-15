كشفت مصادر خاصة ان رجل الاعمال ورئيس نادي الهلال الشاعر اشرف سيد احمد الكاردينال قد قطع شوطاً بعيداً في تأسيس اذاعة “اف أم” وان بث الاذعة سينطلق قريباً، كما شارف على اكمال صفقة شراء صحيفة سياسية شهيرة. Advertisements يذكر وبحسب آخر لحظة ان الكاردينال وبحسب ما راج من أخبار اكمل صفقة شراء قناة الشروق الفضائية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكاردينال يؤسس لاذاعة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.