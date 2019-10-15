إسماعيل حسب الدائم يحكي عن (فن زمان)

يحل الفنان اسماعيل حسب الدائم مساء اليوم ضيفاً عن فقرة “فن زمان” بالشاشة الزرقاء يتحدث فيها عن “الفن السوداني في السنوات الماضي واليوم، بالاضافة الى درو الاذاعة السودانية في دعم الفن والفنانين في السابق، من خلال بثها للاعمال الجديدة للفنانين وتخصيص مجموعة من برامجها لعكس ما يجور في الساحة السودانية سابقاً.

حسب الدائم يغادر بحسب آخر لحظة، مباشرة من الاستديوهات الزرقاء الى مطار متوجها للعاصمة القطرية الدوحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)