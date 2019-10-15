المفتي يحذر من خطورة المواجهات بين عبد الحي والبوشي

حذر مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان د. أحمد المفتي من خطورة المواجهات التي تدور بين وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي والداعية عبد الحي يوسف من أن تؤدي إلى تدمير البلاد.

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وشدد المفتي، على أن السير قدماً في الصراع الايدولوجي والدخول في مواجهات مع الجماعات المتطرفة سيدؤي إلى تهديد الأمن والسلام الاجتماعي بالبلاد واعتبر أن الاسلام المتطرف أكبر خطر يواجه السودان.

وكشف مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان بحسب صحيفة الجريدة، عن تقدمه بنصيحة إلى رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك فيما يتعلق بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بمجزرة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق بمعرفة أسر الشهداء، وتوعية أسرهم حتى تتفهم مخرجات المحاكم وكيفية تشكيلها بجانب تنويرهم بالفرق بين العدالة الجنائية والتحقيق الجنائي، واشترط المفتي موافقة أسر الشهداء على أعضاء اللجنة المستقلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)