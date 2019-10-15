نعمة تطالب بالاستخدام الامثل للموبايل

ناقشت مذيعة قناة الازر نعمة عثمان صباح امس موضوع الاستخدام الخاطيء للموبايل من بعض الامهات.
وقالت نعمة في برنامج صباح بي ان، إن الكثير من الامهات يعرضن اطفالهن للخطر بسبب الانشغال مع الموبايل، وقد تداخل في الحلقة عبر الموبايل مجموعة من المشاهدين مشيدين بالموضوع ومطالبين بضرورة نشر ثقافة الاستخدام الامثل للهواتف الذكية.
وحذروا في ذات الوقت بحسب آخر لحظة من انتشار ظاهرة امتلاك بعض الاطفال لمثل هذه الهواتبف.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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