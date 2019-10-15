اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

نعمة تطالب بالاستخدام الامثل للموبايل

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

نعمة تطالب بالاستخدام الامثل للموبايل

 

ناقشت مذيعة قناة الازر نعمة عثمان صباح امس موضوع الاستخدام الخاطيء للموبايل من بعض الامهات.

 

Advertisements

وقالت نعمة في برنامج صباح بي ان، إن الكثير من الامهات يعرضن اطفالهن للخطر بسبب الانشغال مع الموبايل، وقد تداخل في الحلقة عبر الموبايل مجموعة من المشاهدين مشيدين بالموضوع ومطالبين بضرورة نشر ثقافة الاستخدام الامثل للهواتف الذكية.

 

وحذروا في ذات الوقت بحسب آخر لحظة من انتشار ظاهرة امتلاك بعض الاطفال لمثل هذه الهواتبف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نعمة تطالب بالاستخدام الامثل للموبايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا