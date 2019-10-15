بلاغات جنائية في مواجهة “ثوار” باللاماب بتهمة قتل أحد أفراد “الدعم السريع”

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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كشفت لجنة المقاومة والتغيير باللاماب ناصر عن تدوين بلاغات جنائية ضد عدد من ثوار اللاماب بعد فض اعتصام القيادة بتهمة قتل أحد أفراد الدعم السريع.
وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم للتضامن مع المعتقلين بالتزامن مع جلسات المحكمة بمحكمة جنايات الأوسط بالخرطوم (القسم الجنوبي)، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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