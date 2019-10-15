وحدة وزن جديدة لشراء اللحوم بالسودان

ظهر وزن جديد لبيع اللحوم تمت تسميته بـ(المسكول) وهو عبارة عن قسمة ربع الكيلو مناصفة إلى جزئين، يرجع ذلك لارتفاع أسعار اللحوم، وعدم استطاعة بعض الأسر من شراء ربع كيلو اللحمة، ليقوم بذلك الجزارون ببيع ربع كيلو اللحمة للمواطن.

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وبحسب صحيفة السوداني، فإن أقل سعر للبيع من اللحوم العجالي وليس الضأن وصل ـ(80) جنيهاً للربع، وسعر الكيلو من اللحم العجالي يتراوح بين (320-350) جنيهاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)