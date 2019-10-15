ظهر وزن جديد لبيع اللحوم تمت تسميته بـ(المسكول) وهو عبارة عن قسمة ربع الكيلو مناصفة إلى جزئين، يرجع ذلك لارتفاع أسعار اللحوم، وعدم استطاعة بعض الأسر من شراء ربع كيلو اللحمة، ليقوم بذلك الجزارون ببيع ربع كيلو اللحمة للمواطن.
وبحسب صحيفة السوداني، فإن أقل سعر للبيع من اللحوم العجالي وليس الضأن وصل ـ(80) جنيهاً للربع، وسعر الكيلو من اللحم العجالي يتراوح بين (320-350) جنيهاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وحدة وزن جديدة لشراء اللحوم بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.