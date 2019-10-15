مخرج مصري يحلم بإخراج فيلم عن “الطيب صالح”

كشف المخرج المصري مجدي أحمد علي عن الأسباب التي أدت إلى اعتذاره عن إخراج الفيلم الذي يوثق لحياة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ قبل أسبوع من بداية التصوير، قائلاً إن الحالة الصحية للفنان الراحل أحمد زكي كانت من أهم الاسباب، وجعله غير قادر على التصدي لعمل كبير مثل حليم، إضافة إلى اختلافه مع أحمد زكي في كثير من نقاط السيناريو، مشيراً إلى أنه يسعى لتقديم فيلم أكثر عمقاً عن حليم.
وقال مجدي بحسب صحيفة السوداني، أنه يتمنى انتاج فيلم مصري سوداني مشترك عن الراحل الأدريب الروائي الطيب صالح.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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