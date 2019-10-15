المخزون الاستراتيجي: شغالين رزق اليوم باليوم

التاريخ: 15-أكتوبر-2019 فى : أخبار 29 مشاهدة كشف مدير المخزون الاستراتيجي محمد علي مساعد عن دفع الحكومة مبالغ وصفها بالمهولة لدعم الخبز تصل لـ “68” مليون جنيه يومياً. Advertisements وطالب باعادة النظر فيتوزيع حصة الولايات، وأقر مساعد في اجتماع معالجة ازمة الخبز بعدم وجود مدخلات كافية لتوطين القمح، بجانب عدم وجود اوعية تخزينية. وأكد بحسب آخر لحظة عدم وجود مخزون استراتيجي من القمح وقال:”شغالين رزق اليوم باليوم”. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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