أنباء سارة لمشجعي ليفربول قبل لقاء القمة

كشفت تقارير صحفية، عن أنباء سارة لمشجعي ليفربول، قبل المباراة المرتقبة الأحد بين مانشستر يونايتد والريدز، في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" المهتمة بأخبار النادي، إن نجمي الفريق الجناح المصري محمد صلاح والحارس البرازيلي أليسون بيكر، سيكونان جاهزين لخوض اللقاء المرتقب.

وتعرض صلاح لإصابة في الكاحل خلال مباراة ليفربول الأخيرة أمام ليستر سيتي، بعد تدخل عنيف قرب النهاية من لاعب وسط "الثعالب" حمزة تشودري، علما أنه غاب عن منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي.

أما بيكر، فيغيب عن تشكيلة بطل أوروبا منذ تعرضه لإصابة في أول مباريات الموسم الجاري.

ويسعى ليفربول لحسم قمة "أولد ترافورد" لتأكيد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتربع على القمة بالعلامة الكاملة بعد أن حصد 24 نقطة من 8 مباريات، ويتفوق بـ8 نقاط على حامل اللقب مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.