التغيير تكلف (5) محامين للدفاع عن موسى هلال

طالبت ابنة زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة الثوري، أماني موسى هلال السلطات بالسماح لهم بزيارة والدهم والاطمئنان على صحته، ودعت لتقديمه فوراالى محاكمة او اطلاق سراحه فوراً.

وقالت أماني: القضايا والتهم الموجهة الى والدي غير قانونية وغير انسانية، وتمثل غياب تام للعدالة.

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وكشفت عن ارسال الحرية والتغيير لـ “5” محامين للجفاع عنه، بيد ان المحكمة العسكرية رفضت ذلك دون تحديد اسباب الرفض.

وكشفت الاسرة عقب تنفيذها أمس وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء عن تسليم مذكرة الى مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، حاتم قطان، والذي تعهد بحسب آخر لحظة بتسليم المذكرة اليه، ومناقشة القضية في اجتماع مجلس الوزراء القادم، وتحويله الى وزير العدل والنائب العام ورئيس القضاء.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)