اتحاد المخابز يطالب بزيادة أسعار الخبز

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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كشف اتحاد المخابز عن تلاعب بعض الشركات في أسعار غاز المخابز، واتهمها بالتلكؤ في توفير الحصص، وطالب برفع سعر قطعة الخبز من جنيه إلى جنيه ونصف، وتخوف من توقف بعض الأفران عن العمل بعد أسبوع من الآن حال لم تتم معالجة إشكالاتها.
وقال رئيس اتحاد المخابز يحيى موسى، في اجتماع موسع بوزارة الصناعة لبحث أزمة الخبز أمس، إن أصحاب المخابز يضطرون للدفع تحت التربيزة (رشوة) للحصول على الغاز.
في السياق، قال وكل وزارة المالية، ميرغني حسن، إن الحكومة غير قادرة على الاستمرار في دعم السلع، وأكد بقاء دعم الخبز مع مراجعته لاحقاً، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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