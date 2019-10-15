أيلولة (6) وحدات إلى مجلس الوزراء

التاريخ: 15-أكتوبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بايلولة عدد من الوحدات التابعة لرئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء والمتمثلة في وكالة السودان للانباء “سونا”، المفوضية القومية للاراضي ، مركز الدراسات الاستراتيجية الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، مجمعالفقه الاسلامي بعد دمج هيئة علماء السودان اليه. Advertisements ووجه البرهان مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من اجراءات بتعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع احكام المنشور، في وقت علمت فيه آخر لحظة، استنكار هيئة علماء السودان للقرار لجهة انها كيان مستقل ولا يتبع لاي جهة حكومية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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