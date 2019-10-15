أيلولة (6) وحدات إلى مجلس الوزراء

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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أصدر رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بايلولة عدد من الوحدات التابعة لرئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء والمتمثلة في وكالة السودان للانباء “سونا”، المفوضية القومية للاراضي ، مركز الدراسات الاستراتيجية الصندوق القومي لرعاية الطلاب، الأمانة العامة للمجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، مجمعالفقه الاسلامي بعد دمج هيئة علماء السودان اليه.
ووجه البرهان مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من اجراءات بتعديل التشريعات ذات الصلة لتتوافق مع احكام المنشور، في وقت علمت فيه آخر لحظة، استنكار هيئة علماء السودان للقرار لجهة انها كيان مستقل ولا يتبع لاي جهة حكومية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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