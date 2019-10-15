السجاد يكشف عن أسباب رفع الحصانة عن البرهان وحميدتي

اتهم القيادي بالمؤتمر الشعبي د. عمار السجاد قوى الحرية والتغيير بعدم الجدية في مساءلة التحقيق بفض الاعتصام، وقال ان الوعود التي قطعتها التغيير لاسر المتضريين والمفقودين “طلعت كلام ساي” على حد تعبيره، وأردف “ناس التغيير دايرين يعمل شو لنفسهم ويتمو بيه شغل تاني”.

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مبيناً ان خطوة رفع الحصانة التي تقدم بها في مواجهة رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان وعضو السيادي الفريق اول محمد حمدان دقلو “حميدتي” نيابة عن ابنه المصاب في الثورة، القصد منها “تعرية” قوى الحرية والتغيير ومنعها من المتاجرة بقضايا المفقودين والمصابين والشهدءا وضحايا الاعتصام، وتعهد بحسب آخر لحظة، باللجوء الى المحكمة الدولية في حال لم يتم انصافه داخلياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)