” العون الإنساني ” : أبوابنا مفتوحة لتقديم المساعدات للحد من الكوارث

التاريخ: 15-أكتوبر-2019
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أكد المفوض العام للعون الإنساني د.محمد السناري مصطفى، أن تخفيف آثار الكوارث يعتبر من مهام المفوضية، مشيرا إلى أن المفوضية تفتح أبوابها لكل الحلول وتقديم المساعدات الممكنة للحد من الكوارث. واستعرض السناري خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي نظمته مفوضية العون الإنساني أمس الأول دور المنظمات الوطنية في السودان للحد من الكوارث، وقال إن المبادرة التي أطلقها تجمع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بالسودان (جيموسات) لإعادة تأهيل وإعمار المفوضية تعتبر مبادرة كبيرة تؤكد المكانة التي تحظى بها المفوضية وسط المنظمات الوطنية بحسب صحيفة السوداني .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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