المالية: دعم السلع فساد وتشويه للاقتصاد

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ألمح وكيل وزارة المالية مكي ميرغني، إلى مراجعة دعم السلع، وقطع بعدم مقدرة الدولة في الاستمرار في دفع اموال الدعم الكبير، وأشار خلال مخاطبة اجتماع معالجة أزمة الخبز بوزارة الصناعة أمس، عزمهم على تقويم الدعم وتفعيله والاستهداء بتجارب دول اخرى وتوجيه الدعم للشرائح الضعيفة.

وأكد ان الامر يحتاج لدراسة متأنية حتى لا يتأثر المواطن، ووصف الدعم بانه يمثل تشويه اقتصادي وفساد وسوء ادارة، وكشف بحسب آخر لحظة عن العمل في تنفيذ الخبز المخلوط لدعم المواطنين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)