” الخارجية ” تعتزم إجراء تغييرات شاملة في إدارتها

التاريخ: 15-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة علمت مصادر أن وزارة الخارجية تعتزم في غصون الأيام القليلة المقبلة في إدارتها ، خاصة الشؤون الإدارية ، في وقت كلفت فيه الخارجية السفير مبارك محجوب موسى كناطق رسمي باسم الوزارة ومدير لإدارة الإعلام ، بدلاً عن السفير بابكر صديق محمد الأمين الذي تم تكليفه مديراً لإدارة دول الجوار ، وعمل محجوب نائباً لمدير الإدارة الإقتصادية بالوزارة بحسب صحيفة السوداني . Advertisements الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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